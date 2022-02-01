Розвідка Міноборони: Росія на Донбасі провела ротацію підрозділів «Л/ДНР» — їх посилили

Як повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України, росіяни провели планову ротацію передових підрозділів «ДНР» і «ЛНР», посиливши їх снайперськими парами та розрахунками протитанкових ракетних комплексів. Розвідка очікує, що ці пари і розрахунки активно застосовуватимуться проти українських військових.

Командування Збройних сил Росії продовжує утримувати у бойовій готовності зʼєднання і частини підконтрольних бойовиків «Л/ДНР».

Крім цього, розвідка повідомляє про погіршення морально-психологічного стану в підрозділах окупаційних військ через постійну напругу.

«Протягом минулої доби внаслідок нестатутних взаємовідносин загинуло два та важко поранено одного військовослужбовця окупантів», — заявили в ГУР без уточнення деталей.