Розвідка Міноборони: Командування Росії проводить у бойовиків «Л/ДНР» інспекцію, до підрозділів добирають людей

Командування Збройних сил Росії з кінця минулого тижня проводить у бойовиків «ЛНР» і «ДНР» посилену інспекцію. Підрозділи і частини бойовиків перевіряють на «здатність приведення до вищого ступеня бойової готовності».

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

На бойовиків чекають навчання і доукомплектування людьми. Корпуси «Л/ДНР» комплектують усіми, хто придатний до служби. ГУР зазначає, що на приватних підприємствах і у громадських місцях проходять рейди, під час яких ловлять придатних до військової служби.