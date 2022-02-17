С начала суток боевики обстреляли 22 населенных пункта на Донбассе. Ранения получили гражданские и военные

По состоянию на 11:00 с начала суток 17 февраля со стороны российско-оккупационных войск зафиксировано 29 нарушений режима прекращения огня, 27 из них — с применением запрещенного Минскими договоренностями вооружения.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
Сначала боевики обстреляли Станицу Луганскую из тяжелого артиллерийского вооружения калибра 122 мм — всего террористы выпустили 32 снаряда. Обстрелы повредили детский сад и коммунальную инфраструктуру — половина населенного пункта осталась без электроэнергии.
По предварительным данным, в результате обстрела три работника детского сада получили контузии. Военнослужащие Объединенных сил оперативно эвакуировали детей и воспитателей в укрытие.
В общей сложности боевики обстреляли 22 населенных пункта, в том числе Станицу Луганскую. Под обстрел попали Южное, Майорск, Лобачево, Новоселовка Вторая, Луганское, Светлодарск, Троицкое, Попасная, Зайцево, Невельское, Шумы, Новозвановка, Травневое, Авдеевка, Пески, Новотошковское, Водяное, Трудовское, Старогнатовка, Старый Айдар и Марьинка.
В частности, в Марьянке снаряд попал в центр творчества, дети не пострадали.
В результате действий врага один военнослужащий Объединенных сил получил ранения. Воина госпитализировали в состоянии средней тяжести. Также ранения получили двое гражданских.
В ООС отмечают, что противник продолжает использовать свои пропагандистские методы ведения информационной войны с целью обвинить ВСУ в обстрелах гражданского населения, скрывая тем самым собственные коварные действия.
Украинские защитники открывали ответный огонь, чтобы прекратить огневую активность противника.
- 16 февраля миссия ОБСЕ сообщила, что зафиксировала на оккупированном Донбассе скопление техники (более 100 единиц) российских боевиков за линиями отвода — ее разместили за пределами выделенных мест хранения.
- Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщало, что у боевиков с конца прошлой недели инспекция, и командование РФ готовит их к учениям. При этом на фоне скопления войск России вокруг Украины главари боевиков заявляют, что украинские военные якобы готовят наступление на оккупированный Донбасс. Есть вероятность, что боевики могут устроить провокации.
- Украина неоднократно заявляла, что не собирается провоцировать войну и идти в наступление на Донбасс и Крым.