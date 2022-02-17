Під обстріл бойовиків потрапила Врубівка — вона майже за 15 кілометрів від лінії розмежування. Під вогнем опинився ліцей

Під обстріл бойовиків «ЛНР» потрапив населений пункт Врубівка (Луганська область), який розташований за 15 кілометрів від лінії розмежування. Довгий час ворожі снаряди в ці райони не прилітали.
Попаснянська міська військово-цивільна адміністрація повідомляє, що один снаряд потрапив у двір ліцею. У той час у будівлі перебували 30 учнів і 14 працівників. Частину дітей евакуювали, але дехто залишився в укритті в підвалі.
Крім того, снаряд влучив у господарську будівлю одного з житлових приватних будинків. Також перебито газопровід — без газопостачання залишилися 70 квартир у багатоповерхівках і 96 приватних будинків.
Уранці 17 лютого бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Поранення отримали щонайменше четверо людей — серед них український військовий.
- 16 лютого місія ОБСЄ повідомила, що зафіксувала на окупованому Донбасі скупчення техніки (понад 100 одиниць) російських бойовиків за лініями відведення — її розмістили поза виділеними місцями зберігання.
- Раніше Головне управління розвідки Міноборони України повідомляло, що у бойовиків з кінця минулого тижня інспекція, і командування РФ готує їх до навчань. При цьому на тлі скупчення військ Росії навколо України лідери бойовиків заявляють, що українські військові нібито готують наступ на окупований Донбас. Є вірогідність, що бойовики можуть влаштувати провокації.
- Україна неодноразово заявляла, що не збирається провокувати війну та йти у наступ на Донбас і Крим.