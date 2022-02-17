Росія збільшила на 7 тисяч осіб чисельність військ біля кордонів України попри заяви про відведення сил

Росія збільшила чисельність військових біля кордонів України на 7 тисяч людей. За даними Білого дому, навколо України тепер сконцентровано понад 150 тисяч військовослужбовців РФ.

Про це повідомляє ABC News з посиланням на високопосадовця Білого дому.

Поповнення було помічено на наступний день після того, як Міноборони Росії заявило про початок відведення частини сил. Дані отримані 16 лютого. Саме тоді до кордонів прибуло поповнення. Де саме воно стало і що це за війська, чиновник не повідомив.

Про нарощування сил каже і британська розвідка.

Крім цього, кореспондент BuzzFeed Крістофер Міллер опублікував у своєму Twitter нові супутникові знімки від Maxar Technologies, зроблені 15 і 16 лютого — в ті дні в Міноборони РФ заявили про початок відведення сил.

На знімках локації у Білорусі, окупованому Криму та на заході Росії. На них можна побачити групу ударних вертольотів у Білорусі, понтонний міст через річку Припʼять, польовий шпиталь, бронетранспорт і артилерію в Курській області та багато іншого.