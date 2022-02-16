Розвідки США й України поки не помічають відведення російських військ

Розвідки США й України поки не помітили ознак відведення російських військ від українських кордонів. Загалом навколо кордонів сконцентровано приблизно 140 тисяч російських військових.

Про це повідомили держсекретар США Тоні Блінкен і міністр оборони України Олексій Резніков.

Блінкен в інтерв’ю телеканалу ICTV зазначив, що США пильно стежать за стягнутими до українських кордонів російськими військами.

«Ми ще не бачили ні відступу, ні відведення російських військ від кордонів України. Ми дуже уважно стежимо за цим, і знову ж таки, дуже важливо дивитися на те, що Росія насправді робить, а не на те, що вона каже», — сказав він.

Блінкен знову наголосив, що Штати готові до будь-якого сценарію, і попередив, що Росію чекають величезні наслідки за подальшу агресію проти України.

Міністр оборони України Олексій Резніков у коментарі Reuters зазначив, що останній звіт розвідки поки не підтверджує відвід російських військ. Він заявив, що Україна серйозно сприйматиме це, якщо Росія відведе всі війська, техніку та озброєння, зокрема і ті, які були перекинуті до Білорусі на навчання.

Резніков вважає, що навіть якщо російські війська покинуть одне місце, вони, скоріше за все, будуть перекинуті до іншого району біля України.

«Всі війська, які вони стягнули... повинні повернутися до пунктів постійної дислокації. Тоді буде ясно, що вони скасували свої агресивні плани», — сказав він.