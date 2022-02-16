Разведки США и Украины пока не замечают отвода российских войск

Разведки США и Украины пока не заметили признаки отвода российских войск от украинских границ. В общей сложности вокруг границ сконцентрировано около 140 тысяч российских военных.
Об этом сообщили госсек США Тони Блинкен и министр обороны Украины Алексей Резников.
Блинкен в интервью телеканалу ICTV отметил, что США внимательно следят за стянутыми к украинским границам российскими войсками.
«Мы еще не видели ни отступления, ни отвода российских войск от границ Украины. Мы очень внимательно следим за этим, и опять же очень важно смотреть на то, что Россия на самом деле делает, а не на то, что она говорит», — сказал он.
Блинкен снова подчеркнул, что Штаты готовы к любому сценарию и предупредил, что Россию ожидают огромные последствия дальнейшей агрессии против Украины.
Министр обороны Украины Алексей Резников в комментарии Reuters отметил, что последний отчет разведки пока не подтверждает отвод российских войск. Он заявил, что Украина будет серьезно воспринимать это, если Россия отведет все войска, технику и вооружение, в том числе и те, которые были переброшены в Беларусь на учения.
Резников считает, что даже если российские войска покинут одно место, они, скорее всего, будут переброшены в другой район возле Украины.
«Все войска, которые они стянули... должны вернуться в пункты постоянной дислокации. Тогда будет ясно, что они отменили свои агрессивные планы», — сказал он.
- Масштабные военные учения в Украине проходят на фоне угрозы вторжения войск России. На границе сконцентрировано около 150 тысяч военных РФ и тысячи единиц техники. Вторжение может начаться со второй половины февраля, по данным разведки Эстонии. США и другие союзники Украины говорят, что РФ может атаковать в любой момент.
- 15 и 16 февраля Минобороны России объявило об отводе части войск, но НАТО и президент Зеленский говорят, что этого не происходит. При этом в Кремле говорят, что готовы к переговорам.