Закончились учения. Россия заявила об отводе части войск из оккупированного Крыма

В Министерстве обороны России сообщили, что подразделения Южного военного округа возвращаются с учений в оккупированном Крыму на места постоянной дислокации.
Об этом идет речь на сайте Минобороны России. Там уверяют, что подразделения Южного военного округа уже завершили участие в учениях на полигонах полуострова, а потому по железной дороге возвращаются в пункты постоянной дислокации. Подразделения забрали танки, боевые машины пехоты и самоходные артиллерийские установки.
Накануне РФ заявила о выводе части войск с учений в Беларуси, но США, НАТО и Украина не зафиксировали этого.
- 15 февраля Министерство обороны России объявило начало отвода войск в места постоянной дислокации из-за приближающегося окончания учений. Так, подразделения Южного и Западного военных округов уже выполнили свои задачи и начали грузиться в транспорт.
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team 14 февраля сообщила, что Россия завершает подготовку к вторжению.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не произойдет.