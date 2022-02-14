CIT: Россия завершает приготовление к возможному вторжению в Украину. Стягивание войск продолжалось «ударными темпами»

Россия завершает приготовление к возможному вторжению в Украину и накоплению войск на украинских границах. Все это время оно продолжалось «ударными темпами».

Об этом сообщается в обзоре расследовательской группы Conflict Intelligence Team.

На беларусском направлении с начала января Россия перекидывала войска в Беларусь из Восточного военного округа. В частности, военные и их родные рассказывали, что отправляются в Беларусь на достаточно долгий срок.

В настоящее время российская армия участвует в совместных учениях с Беларусью «Союзная решимость — 2022». Значительная часть военных расположена на заранее определенных полигонах, но некоторые подразделения стоят на юге Гомельской области — в нескольких километрах от украинской границы. Спутниковые снимки подтверждают их пребывание в районе аэродрома Зябровки и города Ричица. Также там была замечена российская десантная техника, которая может свидетельствовать о подготовке наступательных действий.

На брянском направлении Россия перекидывала войска еще с декабря 2021 года в район городов Унеча, Клинцы и Климово. Там появилась техника 90 танковой дивизии Центрального военного округа, а также 41 общевойсковой армии, прибывшей туда еще в апреле 2021 года.

На курском направлении РФ сконцентрировала элементы 138 мотострелковой бригады из состава 6 общевойсковой армии, базирующейся в Ленинградской области. Их перебросили на полигон «Постоялые Дворы» у Курска. Туда же прибывала военная техника из 9 гвардейской артиллерийской бригады и 200 мотострелковой бригады.

Кроме того, в Курскую область перебрасывают элементы 2 гвардейской общевойсковой армии, которая дислоцируется в Поволжье и на границах с Казахстаном. В частности, там была замечена техника 21 отдельной мотострелковой бригады и 297 зенитной ракетной бригады.

На белгородском направлении была замечена техника 1 гвардейской танковой армии. Они отправились в район города Белгород и Веселая Лопань (менее 10 километров от украинской границы). Также туда перекинули тяжелые самоходные орудия «Пион» и «Малка», а также миномет «Тюльпан».

Еще одним местом концентрации войск на этом направлении стал район поселка Красная Яруга вблизи Сумской области. Там была замечена колонна бронетехники и грузовиков. Также продолжается скопление техники у города Валуйки, где базируется 3 мотострелковая дивизия.

На ростовском направлении наблюдатели не заметили масштабного перекидывания российских войск, но отметили странные перемещения 150 мотострелковой дивизии. Часть 163 танкового полка уехала с места постоянной дислокации в город Миллерово. Туда же отправились и колонна бронетранспортеров БТР-82А.

В случае наступления, эти части могут зайти с Севера на подразделения ВСУ, которые находятся на линии столкновения на Донбассе. Наблюдатели подчеркивают, что отбытие части российской армии от неподконтрольного Украине участка границы свидетельствует о том, что РФ в действительности не опасается наступления украинской армии на оккупированный Донбасс.

На крымском направлении еще в апреле 2021 года на полуостров перебросили 58 армию с Северного Кавказа, которая участвовала в войне в Грузии. В настоящее время она расположилась возле поселка Новоозерное на северо-западе Крыма. Там уже развернули палатки и военный госпиталь.

Также в Крым перебрасывают 49 армию Южного военного округа с артиллерийскими установками «Мста-С». Кроме того, в Черном море у России есть группировки из 11 крупных десантных кораблей, которые были переброшены с баз Балтийского и Северного флота.

Что касается авиации, то РФ перекинула в Беларусь 12 истребителей Су-35 и 32 штурмовика Су-25СМ. Также в Белгородской и Брянской областях были замечены колонны с тыловой техникой Военно-космических сил России. Также активно перекидываются боевые и транспортные вертолеты.

Кроме того, в Курске и Белгородской области начали замечать ракетные комплексы «Искандер». Всего около украинских границ расположено около 60 таких комплексов. Также к границам активно перебрасывают подразделения Росгвардии и кадыровцев, которые могут выполнять роль полицейских отрядов на оккупированных территориях.

«Все описанное выше является беспрецедентным сосредоточением всех родов войск, а также других милитаризованных силовых ведомств. Если все эти действия являются блефом, этот блеф исключительно хорош, поскольку полностью не отличается от подготовки к реальному масштабному наступлению (и поэтому очень дорогой). В любом случае можно сказать, что независимо от того, будет ли дан приказ о начале операции, до завершения ее подготовки остаются считанные дни», — считают в CIT.