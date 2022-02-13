CIT: Россия перебрасывает к украинским границам танковую армию

Россия перекидывает технику 1 гвардейской танковой армии с полигонов под Воронежом и в Подмосковье к украинским границам.
Об этом пишет Conflict Intelligence Team.
За последние дни появилось много видео с военной техникой, которые сняли на станции Масловка возле Воронежа. На путях заметили артиллерийские установки «Мста-С» и танки Т-80У.
Кроме того, такие же танки были отмечены на поездах в Белгороде и области. Сам город расположен в 15 километрах от украинских границ.
«Такое выдвижение техники к границе вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о предполагаемой операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева», — отметили в расследовательской группе.
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що російський наступ, найімовірніше, розпочнеться з повітряних бомбардувань і ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початися вже у вівторок [15 лютого]». Імовірно, «дії» включатимуть або провокацію на Донбасі, або напад на Київ.
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написало, що ЦРУ й американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico з посиланням на джерела пише, що президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN із посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «тривожні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.
- Водночас президент України Володимир Зеленський не має точної інформації, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну в середині лютого.