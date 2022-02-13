CIT: Россия перебрасывает к украинским границам танковую армию

Россия перекидывает технику 1 гвардейской танковой армии с полигонов под Воронежом и в Подмосковье к украинским границам.

Об этом пишет Conflict Intelligence Team.

За последние дни появилось много видео с военной техникой, которые сняли на станции Масловка возле Воронежа. На путях заметили артиллерийские установки «Мста-С» и танки Т-80У.

Кроме того, такие же танки были отмечены на поездах в Белгороде и области. Сам город расположен в 15 километрах от украинских границ.

«Такое выдвижение техники к границе вызывает особые опасения на фоне предупреждений американской разведки о предполагаемой операции против Украины на следующей неделе и эвакуации иностранных посольств из Киева», — отметили в расследовательской группе.