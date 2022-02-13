CIT: Росія перекидає до українських кордонів танкову армію

Росія перекидає техніку 1 гвардійської танкової армії з полігонів під Воронежом та у Підмосков’ї до українських кордонів.
Про це пише Conflict Intelligence Team.
Там зазначають, що за останні дні з’явилося багато відео з військовою технікою, які відзняли на станції Масловка біля Воронежа. На коліях помітили артилерійські установки «Мста-С» та танки Т-80У.
Крім того, такі ж танки були помічені на поїздах у Бєлгороді та області. Саме місто розташоване за 15 кілометрів від українських кордонів.
«Таке висування техніки до кордону викликає особливі побоювання на тлі попереджень американської розвідки про передбачувану операцію проти України наступного тижня та евакуацію іноземних посольств із Києва», — зазначили у розслідувальній групі.
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив що, російський наступ, найімовірніше, розпочнеться з повітряних бомбардувань і ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початися вже у вівторок [15 лютого]». Імовірно, «дії» включатимуть або провокацію на Донбасі, або напад на Київ.
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написало, що ЦРУ й американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico з посиланням на джерела пише, що президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN із посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «апокаліптичні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.
- Водночас президент України Володимир Зеленський не має точної інформації, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну в середині лютого.