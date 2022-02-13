CIT: Росія перекидає до українських кордонів танкову армію

Росія перекидає техніку 1 гвардійської танкової армії з полігонів під Воронежом та у Підмосков’ї до українських кордонів.

Про це пише Conflict Intelligence Team.

Там зазначають, що за останні дні з’явилося багато відео з військовою технікою, які відзняли на станції Масловка біля Воронежа. На коліях помітили артилерійські установки «Мста-С» та танки Т-80У.

Крім того, такі ж танки були помічені на поїздах у Бєлгороді та області. Саме місто розташоване за 15 кілометрів від українських кордонів.

«Таке висування техніки до кордону викликає особливі побоювання на тлі попереджень американської розвідки про передбачувану операцію проти України наступного тижня та евакуацію іноземних посольств із Києва», — зазначили у розслідувальній групі.