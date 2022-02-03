CIT: У напрямку України перекидають «кадирівців» із технікою

У напрямку України з Чечні перекидають військову техніку 141 спецполку імені Ахмата Кадирова (полк «Північ»), який входить до складу Військ національної гвардії Росії і дислокується у Грозному.

Про це повідомляють група розслідувачів Conflict Intelligence Team (CIT) та журналіст «Радіо Свобода» Марк Крутов.

Чеченські БТР-80, бронеавтомобілі «Тигр» і «Урал-ВВ» помітили 2 лютого у районі міста Прохладний у Кабардино-Балкарії. Вони рухаються у північно-західному напрямку. Біля міста Невинномиськ (Ставропольський край) засняли колону грозненського ОМОНу, яка їде в тому ж напрямку.

CIT зазначає, що ці війська фактично підпорядковуються Рамзану Кадирову і вони дуже рідко залишають межі Чечні. Останній поодинокий випадок був у 2018 році під час російських навчань в Арктиці. До цього «кадирівці» виїжджали на війну на Донбас у 2014 році, де брали участь у першій спробі штурму Донецького аеропорту.

Розслідувачі додали, що достеменно не знають, чи справді колони рухаються до Криму чи до кордонів України, але вищезазначені факти насторожують.

«У разі залучення «кадирівців» у можливому наступі на територію України це означає значно менший контроль за дотриманням законів війни і ставленням до мирного населення», — заявили в CIT.

Окрім цього, повідомлення CIT від 2 лютого про перекидання сил Росгвардії до українських кордонів підтвердилися. Війська помітили за 40 км від України у Воронезькій області у місті Россош.