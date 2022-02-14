CIT: Росія завершує приготування до можливого вторгнення в Україну. Стягування військ тривало «ударними темпами»

Росія завершує приготування до можливого вторгнення в Україну та накопичення військ на українських кордонах. Увесь цей час воно тривало «ударними темпами».

Про це повідомляється в огляді розслідувальної групи Conflict Intelligence Team.

На білоруському напрямку з початку січня Росія перекидала війська до Білорусі зі Східного військового округу. Зокрема, військові та їхні рідні розповідали, що вирушають до Білорусі на «достатньо довгий термін».

Наразі російська армія бере участь у спільних навчаннях з Білоруссю «Союзна рішучість — 2022». Значна частина військових розташована на заздалегідь визначених полігонах, але деякі підрозділи стоять на півдні Гомельської області — за декілька кілометрів від українського кордону. Супутникові знімки теж підтверджують їхнє перебування у районі аеродрому Зябровки та міста Річиця. Також там помітили російську десантну техніку, яка може свідчити про підготовку наступальних дій.

На брянському напрямку Росія перекидала війська ще з грудня 2021 року у район міст Унеча, Клинці та Клімове. Там з’явилася техніка 90 танкової дивізії Центрального військового округу, а також 41 загальновійськової армії, яка прибула туди ще в квітні 2021 року.

На курському напрямку РФ сконцентрувала елементи 138 мотострілкової бригади зі складу 6 загальновійськової армії, яка базується у Ленінградській області. Їх перекинули на полігон «Постоялі Двори» біля Курська. Туди ж прибувала військова техніка з 9 гвардійської артилерійської бригади та 200 мотострілкової бригади.

Крім цього, до Курської області перекидають елементи 2 гвардійської загальновійськової армії, яка дислокується у Поволжі та на кордонах із Казахстаном. Зокрема, там помітили техніку 21 окремої мотострілкової бригади та 297 зенітної ракетної бригади.

На білгородському напрямку помітили техніку 1 гвардійської танкової армії. Вони вирушили в район міста Білгород та Весела Лопань (менше 10 кілометрів від українського кордону). Також туди перекинули важкі самохідні гармати «Піон» і «Малка», а також міномет «Тюльпан».

Ще одним місцем концентрації військ на цьому напрямку став район селища Красная Яруга неподалік Сумської області. Там помітили колону бронетехніки та вантажівок. Також продовжується скупчення техніки біля міста Валуйки, де базується 3 мотострілкова дивізія.

На ростовському напрямку спостерігачі не помітили масштабного перекидання російських військ, але відзначили дивні переміщення 150 мотострілкової дивізії. Частина 163 танкового полку виїхала з місця постійної дислокації до міста Міллерово. Туди ж вирушили і колона бронетранспортерів БТР-82А.

У випадку наступу ці частини можуть зайти з півночі на підрозділи ЗСУ, які перебувають на лінії зіткнення на Донбасі. Спостерігачі підкреслюють, що відбуття частини російської армії від непідконтрольної Україні ділянки кордону свідчить про те, що РФ насправді не побоюється наступу української армії на окупований Донбас.

На кримському напрямку ще у квітні 2021 року на півострів перекинули 58 армію з Північного Кавказу, яка брала участь у війні в Грузії. Наразі вона розташувалась біля селища Новоозерне на північному заході Криму. Там вже розгорнули намети та військовий госпіталь.

Також до Криму перекидають 49 армію Південного військового округу з артилерійськими установками «Мста-С». Крім того, у Чорному морі Росія має угруповання з 11 великих десантних кораблів, які були перекинуті з баз Балтійського та Північного флоту.

Що стосується авіації, то РФ перекинула до Білорусі 12 винищувачів Су-35 і 32 штурмовики Су-25СМ. Також у Білгородській та Брянській областях помітили колони з тиловою технікою Військово-космічних сил Росії. Також активно перекидаються бойові та транспортні гелікоптери.

Крім цього, у Курську та Білгородській області почали помічати ракетні комплекси «Іскандер». Загалом біля українських кордонів розташовано близько 60 таких комлексів. Також до кордонів активно перекидають підрозділи Росгвардії та кадирівців, які можуть виконувати роль поліцейських загонів на окупованих територіях.

«Усе описане вище є безпрецедентним зосередженням всіх родів військ, а також інших мілітаризованих силових відомств. Якщо всі ці дії є блефом, то цей блеф винятково хороший, оскільки повністю не відрізняється від підготовки до реального масштабного наступу (і через це дуже дорогий). У будь-якому випадку можна сказати, що незалежно від того, чи буде віддано наказ про початок операції, до завершення її підготовки залишаються лічені дні», — вважають у CIT.