Закінчилися навчання. Росія заявила про відведення частини військ з окупованого Криму

У Міністерстві оборони Росії повідомили, що підрозділи Південного військового округу повертаються з навчань в окупованому Криму до місць постійної дислокації.

Про це ідеться на сайті Міноборони Росії.

Там запевняють, що підрозділи Південного військового округу вже завершили участь у навчаннях на полігонах півострова, а тому залізницею повертаються до пунктів постійної дислокації.

Підрозділи забрали з собою танки, бойові машини піхоти та самохідні артилерійські установки.

Напередодні РФ заявила про виведення частини військ із навчань у Білорусі, але США, НАТО та Україна не зафіксували цього.