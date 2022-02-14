США публікувають дані розвідки, «аби відвернути війну, а не розпочати її»

Радник президента США з нацбезпеки Джейкоб Салліван стверджує, що США роблять публічними дані розвідки про імовірність нападу Росії на територію України, «аби відвернути війну, а не розпочати її».
Про це він сказав він в ефірі телеканалу CNN.
Салліван наполягає, що такий підхід заслуговує на більшу довіру, ніж виявляє суспільство.
«Ми не можемо точно передбачити день, але ми певний час говорили, що ми знаходимося в тому часовому інтервалі, коли вторгнення, масштабні військові дії Росії в Україні можуть тепер розпочатися будь-якого дня», — наголосив радник президента США.
Американська розвідка не виключає варіант, що Росія може розпочати напад під чужим прапором як привід для вторгнення.
За його словами, Білий дім усе ще гадає, що Росія обере дипломатичний шлях врегулювання ситуації. Водночас він укотре закликав американців виїхати з України, мовляв, у разі вторгнення РФ «військової евакуації» не буде.
- 11 лютого радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив що російський наступ, швидше за все, розпочнеться з повітряних бомбардувань та ракетних ударів, які призведуть до численних жертв серед цивільного населення — але це ще не точно, адже Штати точно не знають ані форми, ані дати вторгнення.
- Через 30 хвилин після пресконференції Саллівана американське видання Bloomberg із посиланням на неназваних чиновників повідомило, що «будь-які дії можуть початись вже у вівторок [15 лютого]». Імовірно, «дії» включатимуть або провокацію на Донбасі, або напад на Київ.
- Після цього німецьке видання Der Spiegel написало, що ЦРУ та американські військові повідомили німецькому уряду та іншим країнам НАТО про побоювання, що нове вторгнення може статися «вже наступної середи», 16 лютого. Американське Politico також з посиланням на джерела пише, що президент США Джо Байден повідомив союзників про можливе вторгнення 16 лютого.
- Перед цим CNN з посиланням на низку джерел в Адміністрації президента США Джо Байдена написало, що американська розвідка навмисно поширює «апокаліптичні прогнози» щодо можливого вторгнення Росії в Україну та постійно розповідає про нові плани РФ для того, щоб стримувати її від атаки. Таким чином там хочуть показати Кремлю, що знають про їхні плани.
- Водночас президент України Володимир Зеленський не має точної інформації, що Росія почне повномасштабне вторгнення в Україну в середині лютого.