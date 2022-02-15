Міноборони Росії оголосило про початок відведення військ

Міністерство оборони Росії оголосило початок відведення військ у місця постійної дислокації через наближення закінчення навчань.

Про це заявив представник Міноборони РФ Ігор Конашенков, передають РИА Новости.

«Підрозділи Південного і Західного військових округів, які виконали завдання, вже розпочали завантаження на залізничний та автомобільний транспорт і сьогодні почнуть рух у свої військові гарнізони. Окремі підрозділи здійснять марші своїм ходом у складі військових колон», — заявив він.

Конашенков додав, що російські військові продовжують навчання, в яких беруть участь «усі військові округи, флоти та ВДВ». Йдеться про війська Східного військового округу і десантників, які перебувають у Білорусі на навчаннях «Союзна рішучість». Вони завершаться 20 лютого.

Також Міноборони публікує кадри нібито виведення групи танків із навчань. Де ці танки розташовані, не вказано.