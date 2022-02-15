Минобороны России объявило о начале отвода войск

Министерство обороны России объявило о начале отвода войск в места постоянной дислокации из-за приближения окончания учений.

Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передают РИА Новости.

«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — заявил он.

Конашенков добавил, что российские военные продолжают учения, в которых участвуют «все военные округа, флоты и ВДВ». Речь о войсках Восточного военного округа и десантниках, которые находятся в Беларуси на учениях «Союзная решимость». Они завершатся 20 февраля.

Также Минобороны публикует кадры якобы вывода группы танков с учений. Где эти танки расположены, не указано.