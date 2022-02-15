Минобороны России объявило о начале отвода войск

Министерство обороны России объявило о начале отвода войск в места постоянной дислокации из-за приближения окончания учений.
Об этом заявил представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков, передают РИА Новости.
«Подразделения Южного и Западного военных округов, выполнившие задачи, уже приступили к погрузке на железнодорожный и автомобильный транспорт и сегодня начнут движение в свои воинские гарнизоны. Отдельные подразделения совершат марши своим ходом в составе воинских колонн», — заявил он.
Конашенков добавил, что российские военные продолжают учения, в которых участвуют «все военные округа, флоты и ВДВ». Речь о войсках Восточного военного округа и десантниках, которые находятся в Беларуси на учениях «Союзная решимость». Они завершатся 20 февраля.
Также Минобороны публикует кадры якобы вывода группы танков с учений. Где эти танки расположены, не указано.
- По данным разведок Украины и союзников, Россия возле границ Украины собрала более 130 тысяч военных и значительное количество техники. Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает.
- Группа Conflict Intelligence Team сообщила 14 февраля, что Россия завершает приготовление к вторжению.
- Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не будет.