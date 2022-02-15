Путин готов к переговорам с Западом по гарантиям безопасности

Президент России Владимир Путин готов вести переговоры со странами Запада по вопросам так называемых гарантий безопасности и ситуации вокруг Украины.

Об этом журналисту CNN заявил спикер Путина Дмитрий Песков.

«Прежде всего, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии и фактически он инициировал вопрос о гарантиях безопасности для Российской Федерации. И Украина — это лишь часть проблемы, это часть более крупной проблемы гарантий безопасности для России, и, конечно, президент Путин готов к переговорам» — сказал Песков.

Представитель Белого дома Карин Жан-Пьер заявила, что США готовы продолжать переговоры с РФ по спорным вопросам.