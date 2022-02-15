Президент США Джо Байден: Возле Украины остаются 150 тысяч военных, вторжение по-прежнему возможно

Президент США Джо Байден заявил, что российское вторжение до сих пор возможно — несмотря на заявления России о начале отвода войск.

Об этом Байден заявил 15 февраля во время выступления с заявлением по поводу ситуации вокруг Украины.

«Мы получили сообщение, что отдельные части российской армии покидают позицию у границ Украины. Это было бы хорошо, но пока мы не можем подтвердить эти данные. По данным наших аналитиков, у границ Украины остаются значительные силы — около 150 тысяч военных в России и Беларуси. Вторжение по-прежнему возможно», — заявил Байден.

Отдельно президент США обратился к России и заявил, что та не является их врагом.

«США, НАТО и Украина не угроза для России. У нас нет ракет в Украине, у нас нет планов направить их туда. Вторая мировая была войной из-за необходимости, но если РФ атакует Украину, это будет война по ее выбору, это будет война без причины», — отметил Байден и добавил, что в случае вторжения в Украину российский газопровод «Северный поток — 2» не запустят.

Американский президент отметил, что ответ на российскую агрессию будет решительным — США и союзники введут «мощные» санкции, России придется ответить и за кибератаки.