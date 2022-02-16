«Мы только слышали об этом». Зеленский отрицает отведение Россией войск от украинских границ

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинская сторона не фиксирует отвода войск РФ от украинских границ.

Об этом он заявил в комментарии корреспонденту BBC Саре Рейнсфорд.

«Честно говоря, мы реагируем на реальность, которую мы имеем, и пока мы не видим ни одного отступления. Мы только слышали об этом», — сообщил президент и добавил, что все еще ожидает на эскалацию.

«Когда войска отойдут, все это увидят. Не только разведка или военные мы все это увидим», — подчеркнул Зеленский.