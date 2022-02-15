Минобороны: Сейчас оснований для введения военного положения нет

Россия не сформировала у украинских границ ни одной ударной группировки, поэтому оснований для введения военного положения нет.
Об этом в эфире телеканалов ICTV и «1+1» заявили министр обороны Украины Алексей Резников и главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный.
На вопрос ведущего, введет ли Украина военное положение для регулирования информационного пространства и уменьшения паники, министр ответил, что «только ради того, чтобы урегулировать или нормировать медийную атмосферу, этого ни в коем случае нельзя делать».
«Мы живем в демократической стране, поэтому учимся проходить и такие испытания», — подчеркнул Резников и добавил, что военное положение объявляют только в случае вторжения.
По его словам, для наступления россиянам нужно сначала потратить время на формирование ударных группировок, а сейчас все спокойно — ни в одном месте эти группировки не созданы.
Также министр подчеркнул, что не верит в теорию наступления на столицу, потому что это можно сделать только со стороны Беларуси, а там три четверти границы — болота и сложный рельеф, который будет сложно пройти. Часть же границы с более простой местностью расположена на западе, возле Польши, а там безопасно.
«Когда кто-то говорит, что Киев будет захвачен или падет за несколько суток — это огромная ошибка, поэтому я предлагаю такой апокалиптический сценарий даже не рассматривать. Это чушь», — резюмировал Резников.
В то же время главнокомандующий Вооруженными силами Валерий Залужный сообщил, что сейчас у украинских границ и в оккупированном Крыму находятся «чуть больше 120 тысяч» российских военных.
«Мы фиксируем их перемещение — от Беларуси до оккупированного Крыма. Сказать, что прямо сейчас произошло кардинальное их увеличение, я не могу», — отметил Залужный.
- 14 февраля секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что масштабного вторжения войск России на этой неделе не будет. Отдельно Данилов призвал не раздувать панику, поскольку это «очень опасно».
- Западные СМИ писали, что вторжение может начаться 15 или 16 февраля, но официальные лица США говорят, что точной даты никто не знает. Группа Conflict Intelligence Team сообщила 14 февраля, что Россия завершает приготовление к вторжению.