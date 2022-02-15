Міноборони: Наразі підстав для запровадження воєнного стану немає

Росія не сформувала біля українських кордонів жодного ударного угрупування, тому підстав для запровадження воєнного стану немає.

Про це в ефірах телеканалів ICTV та «1+1» заявили міністр оборони України Олексій Резніков та головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний.

На запитання ведучого, чи запровадить Україна воєнний стан для регулювання інформаційного простору та зменшення паніки, міністр відповів, що «тільки заради того, щоб врегулювати чи внормувати медійну атмосферу та простір, цього робити в жодному разі не можна».

«Ми живемо в демократичній країні, тож вчимося проходити й такі випробування», — наголосив Резніков і додав, що воєнний стан оголошують тільки у разі вторгнення.

За його словами, для наступу росіянам потрібно спершу витратити час на формування ударних угрупувань, а зараз усе спокійно — у жодному місці ці угруповання не створені.

Також міністр наголосив, що не вірить у теорію наступу на столицю, бо це можна зробити лише з боку Білорусі, а там три чверті кордону — болота і складний рельєф, який буде важко пройти. Натомість частина кордону з простішою місцевістю розташована на заході, біля Польщі, а там безпечно.

«Коли хтось каже, що Київ буде захоплений або впаде за кілька діб — це величезна помилка, тому я пропоную такий апокаліптичний сценарій навіть не розглядати. Це нісенітниця», — резюмував Резніков.

Водночас головнокомандувач Збройних сил Валерій Залужний повідомив, що зараз біля українських кордонів і в окупованому Криму перебувають «трохи більше ніж 120 тисяч» російських військових.

«Ми фіксуємо їхнє переміщення — від Білорусі до окупованого Криму. Сказати, що просто зараз відбулося кардинальне їхнє збільшення, я не можу», — зазначив Залужний.