«Ми лише чули про це». Зеленський заперечив, що Росія відвела війська від українських кордонів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона наразі не фіксує відведення Росією військ від українських кордонів.

Про це він заявив в коментарі кореспондентці ВВС Сарі Рейнсфорд.

«Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і поки що ми не бачимо жодного відступу. Ми лише чули про це», — повідомив перезидент і додав, що очікує на ескалацію.

«Коли війська відійдуть, усі це побачать. Не тільки розвідка чи військові — ми всі це побачимо», — наголосив Зеленський.