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«Ми лише чули про це». Зеленський заперечив, що Росія відвела війська від українських кордонів

Автор:
Софія Телішевська
Дата:
«Ми лише чули про це». Зеленський заперечив, що Росія відвела війська від українських кордонів

Пресслужба Офісу президента України

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська сторона наразі не фіксує відведення Росією військ від українських кордонів.

Про це він заявив в коментарі кореспондентці ВВС Сарі Рейнсфорд.

«Чесно кажучи, ми реагуємо на реальність, яку маємо, і поки що ми не бачимо жодного відступу. Ми лише чули про це», — повідомив перезидент і додав, що очікує на ескалацію.

«Коли війська відійдуть, усі це побачать. Не тільки розвідка чи військові — ми всі це побачимо», — наголосив Зеленський.

Міністерство оборони Росії 15 лютого оголосило про початок відводу військ у місця постійної дислокації через наближення закінчення навчань. Нібито почали відводити війська Південного і Західного військових округів. Сьогодні, 16 лютого, військове відомство РФ заявило про відведення частини військ із окупованого Криму. Навчання військ РФ при цьому продовжуються. У Білорусі залишаються війська Східного військового округу і десантники. 16 лютого голова МЗС Білорусі заявив, що всі військові Росії після навчань «Союзна рішучість» залишать країну. Вони закінчуються 20 лютого.