Росія готова почати вторгнення в Україну з другої половини лютого. Розвідка Естонії показала карту цілей

Служба зовнішньої розвідки Естонії (EFIS) повідомила, що Росія створила умови і можливості для військового вторгнення в Україну з другої половини лютого.

За оцінками EFIS, РФ зосередила біля кордонів України найбільше за останні 30 років угруповання зі 150 тисяч військових, розгорнувши частини зі складу всіх дванадцяти армій.

За даними розвідки, крім трьох мотострілкових дивізій, однієї повітряно-десантної дивізії та однієї бригади морської піхоти, які постійно дислокуються в західному регіоні РФ, до кордонів України перекинуто понад 60 мотострілкових і танкових батальйонів, близько 10 ракетних дивізіонів «Іскандер» і понад 30 артилерійських та реактивних артилерійських дивізіонів.

Цей контингент підтримують Військово-повітряні сили та Чорноморський флот, оснащений ракетами «Калібр».

Росія організувала повне матеріально-технічне забезпечення силових груп, запровадивши додаткові підрозділи управління та тилу.

Крім цього, в EFIS зазначають, що в Білорусі на навчаннях перебувають/перебували 20 тисяч військовослужбовців РФ, у тому числі з трьох повітряно-десантних дивізій і всіх повітряно-десантних бригад. Росія може й надалі тримати ротаційне угруповання військ у Білорусі.

«За нашою оцінкою, російські збройні сили готові розпочати повномасштабну військову операцію проти України з другої половини лютого. Після досягнення військової готовності для початку операції потрібне лише політичне рішення. Якщо Росія обере війну, то рівень військової загрози по всій Європі підвищиться. Хоча війна в Україні не становить безпосередньої військової загрози для Естонії чи НАТО, політичний і військовий тиск Росії на країни Балтії у довгостроковій перспективі може посилитися, якщо Росія досягне дипломатичного та/або військового успіху у питанні України», — заявили в EFIS.

Також відомство опублікувало карту України з ймовірними цілями, по яких битимуть російські війська. На карті зазначені цілі, вказані російською розвідкою, які у разі нейтралізації можуть завадити управлінню, відновленню і постачанню Збройних сил України, а також знеструмити країну.