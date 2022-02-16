Генсек НАТО: Рух військ Росії не говорить про їх відведення від кордонів України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Москву довести, що вона справді відводить війська від кордонів України, зазначивши, що солдати та танки РФ часто пересуваються.

Про це він заявив у штаб-квартирі Альянсу, передає Reuters.

«Ще невідомо, чи буде відведення російських військ. Ми бачимо, що вони збільшили чисельність військ [раніше], ще більше військ — у дорозі. Якщо вони справді почнуть відводити сили, ми вітатимемо це», — сказав Столтенберг.

Він додав, що Росія завжди переміщує сили туди й назад, тому нові рухи військ не дають підстав говорити про деескалацію напруги.