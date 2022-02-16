Генсек НАТО: Рух військ Росії не говорить про їх відведення від кордонів України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг закликав Москву довести, що вона справді відводить війська від кордонів України, зазначивши, що солдати та танки РФ часто пересуваються.
Про це він заявив у штаб-квартирі Альянсу, передає Reuters.
«Ще невідомо, чи буде відведення російських військ. Ми бачимо, що вони збільшили чисельність військ [раніше], ще більше військ — у дорозі. Якщо вони справді почнуть відводити сили, ми вітатимемо це», — сказав Столтенберг.
Він додав, що Росія завжди переміщує сили туди й назад, тому нові рухи військ не дають підстав говорити про деескалацію напруги.
- За даними розвідок України та країн Заходу, біля українських кордонів сконцентровано понад 130 тисяч військових Росії та тисячі одиниць техніки. Президент США Джо Байден 15 лютого у своєму зверненні говорив про 150 тисяч військових.
- Секретар РНБО говорив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде. Міністр оборони України та головнокомандувач ЗСУ зазначили, що РФ не сформувала біля українських кордонів жодного ударного угруповання.
- 15 лютого Міністерство оборони Росії оголосило про початок відводу військ у місця постійної дислокації через наближення закінчення навчань. Нібито почали відводити війська Південного і Західного військових округів. Сьогодні, 16 лютого, військове відомство РФ заявило про відведення частини військ із окупованого Криму. Навчання військ РФ при цьому продовжуються. У Білорусі залишаються війська Східного військового округу і десантники.
- 16 лютого голова МЗС Білорусі заявив, що всі військові Росії після навчань «Союзна рішучість» залишать країну. Вони закінчуються 20 лютого.