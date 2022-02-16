Генсек НАТО: Движение войск России не говорит об их отводе от границ Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг призвал Москву доказать, что она отводит войска от границ Украины, отметив, что солдаты и танки РФ часто перемещаются.

Об этом он заявил в штаб-квартире Альянса, передает Reuters.

«Еще неизвестно, будет ли отвод российских войск. Мы видим, что они увеличили численность войск [ранее], еще больше войск — в пути. Если они действительно начнут отводить силы, мы будем это приветствовать», — сказал Столтенберг.

Он добавил, что Россия постоянно перемещает силы туда и обратно, потому новые движения войск не дают повода говорить о деэскалации напряжения.