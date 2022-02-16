The Insider: Російські військові навели міст через Припʼять, скоротивши відстань до кордону з Україною майже вдвічі

У районі занедбаного білоруського села Вепри російські військові навели міст через річку Припʼять. Це значно скорочує шлях від цього району до кордону з Україною.

Про це пише The Insider.

Супутникові знімки вказують на те, що перша активність зі скупченням техніки тут почалася 10 лютого. Раніше у цій зоні не відбувалося нічого. Роботи військових у цій зоні підтвердило й Міністерство оборони Білорусі. За офіційною версією, тут проходили спільні з Росією навчання «Союзна рішучість — 2022».

Видання зазначає, що міст значно скорочує відстань від білоруського міста Ямпіль до кордону з Україною, оскільки військовим не треба робити гак — міст зʼєднує мережу доріг безпосередньо, скорочуючи шлях із 167 км до 96 км. Раніше в районі Ямполя були помічені 5 танкова та 37 мотострілецька бригади з Бурятії, до 15 лютого більша частина району спорожніла.

The Insider

Аналітики Conflict Intelligence Team (CIT) пояснили, що міст може використовуватися для перекидання військових на територію України через зону ЧАЕС.

«Ми згодні, що активність у цьому районі повʼязана із наведенням мосту, який помітний на супутникових знімках Planet. Швидше за все, для цього використовувався один із понтонних парків, перекинутих зі Східного військового округу та помічених на півдні Гомельської області. З одного боку, наведення цього мосту відповідає легенді навчань, опублікованій Міноборони Білорусі, де згадується переправа через Припʼять. З іншого боку, він може використовуватися для створення ще одного вектора наступу на Київщині — через зону відчуження ЧАЕС», — заявили експерти.