The Insider: Російські військові навели міст через Припʼять, скоротивши відстань до кордону з Україною майже вдвічі

У районі занедбаного білоруського села Вепри російські військові навели міст через річку Припʼять. Це значно скорочує шлях від цього району до кордону з Україною.
Про це пише The Insider.
Супутникові знімки вказують на те, що перша активність зі скупченням техніки тут почалася 10 лютого. Раніше у цій зоні не відбувалося нічого. Роботи військових у цій зоні підтвердило й Міністерство оборони Білорусі. За офіційною версією, тут проходили спільні з Росією навчання «Союзна рішучість — 2022».
Видання зазначає, що міст значно скорочує відстань від білоруського міста Ямпіль до кордону з Україною, оскільки військовим не треба робити гак — міст зʼєднує мережу доріг безпосередньо, скорочуючи шлях із 167 км до 96 км. Раніше в районі Ямполя були помічені 5 танкова та 37 мотострілецька бригади з Бурятії, до 15 лютого більша частина району спорожніла.
Аналітики Conflict Intelligence Team (CIT) пояснили, що міст може використовуватися для перекидання військових на територію України через зону ЧАЕС.
«Ми згодні, що активність у цьому районі повʼязана із наведенням мосту, який помітний на супутникових знімках Planet. Швидше за все, для цього використовувався один із понтонних парків, перекинутих зі Східного військового округу та помічених на півдні Гомельської області. З одного боку, наведення цього мосту відповідає легенді навчань, опублікованій Міноборони Білорусі, де згадується переправа через Припʼять. З іншого боку, він може використовуватися для створення ще одного вектора наступу на Київщині — через зону відчуження ЧАЕС», — заявили експерти.
- За даними розвідок України та країн Заходу, біля українських кордонів сконцентровано понад 130 тисяч військових Росії та тисячі одиниць техніки. Президент США Джо Байден 15 лютого у своєму зверненні говорив про 150 тисяч військових.
- Секретар РНБО говорив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде. Міністр оборони України та головнокомандувач ЗСУ зазначили, що РФ не сформувала біля українських кордонів жодного ударного угруповання.
- 15 лютого Міністерство оборони Росії оголосило про початок відводу військ у місця постійної дислокації через наближення закінчення навчань. Нібито почали відводити війська Південного і Західного військових округів. Сьогодні, 16 лютого, військове відомство РФ заявило про відведення частини військ із окупованого Криму. Навчання військ РФ при цьому тривають. У Білорусі залишаються війська Східного військового округу і десантники.
- 16 лютого голова МЗС Білорусі заявив, що всі військові Росії після навчань «Союзна рішучість» залишать країну. Навчання закінчуються 20 лютого.
- Генсек НАТО заявив, що рух військ Росії не говорить про їх відведення від кордонів України. Президент Володимир Зеленський сказав, що українська сторона також не фіксує відведення військ.