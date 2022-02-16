The Insider: Российские военные навели мост через Припять, сократив расстояние до границы с Украиной почти вдвое

В районе заброшенного беларусского села Вепры российские военные навели мост через реку Припять. Это значительно сокращает путь от этого района до границы с Украиной.

Об этом пишет The Insider.

Издание отмечает, что спутниковые снимки указывают на то, что первая активность со скоплением техники здесь началась 10 февраля. Ранее в этой зоне не происходило ничего. Работы военных в этой зоне подтвердило и Министерство обороны Беларуси. По официальной версии здесь проходили совместные с Россией учения «Союзная решимость — 2022».

Издание отмечает, что мост значительно сокращает расстояние от беларусского города Ямполь до границы с Украиной, так как военным не надо делать крюк — мост соединяет дорожную сеть напрямую, сокращая путь со 167 км до 96 км. Ранее в районе Ямполя были замечены 5 танковая и 37 мотострелковая бригады из Бурятии, к 15 февраля большая часть района опустела.

The Insider

Аналитики Conflict Intelligence Team (CIT) объяснили, что мост может использоваться для переброски военных на территорию Украины через зону ЧАЭС.

«Мы согласны, что активность в этом районе связана с наведением моста, который заметен на спутниковых снимках Planet. Скорее всего, для этого использовался один из понтонных парков, переброшенных из Восточного военного округа и замеченных на юге Гомельской области. С одной стороны, наведение этого моста отвечает легенде учений, опубликованной Минобороны Беларуси, где упоминается переправа через Припять. С другой, он может использоваться для создания еще одного вектора наступления в Киевской области — через зону отчуждения ЧАЭС».