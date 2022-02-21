Ватажки «Л/ДНР» синхронно звернулися до Путіна з проханням визнати їхні «республіки»

Ватажки «Л/ДНР» Леонід Пасічник та Денис Пушилін синхронно звернулися до президента Росії з проханням визнати їхні «республіки». Також вони попросили укласти з ними договори про співпрацю.
Про це повідомляється у підконтрольних бойовикам медіа.
І Пасічник, і Пушилін попросили Путіна визнати їхні квазіутворення як «незалежні держави». Крім цього, ватажки бойовиків закликали Росію укласти з ними договори про співпрацю, особливо у сфері оборони.
Крім цього Пасічник повідомив, що це визнання потрібно для «недопущення масової загибелі» жителів окупованих територій, 300 тисяч з яких вже отримали російські паспорти.
- Загострення ситуації на Донбасі почалося вранці 17 лютого, коли бойовики «ДНР» і «ЛНР» почали масовані обстріли — під вогонь потрапили 22 населені пункти. У Станиці Луганській обстріляли дитячий садок, унаслідок чого контузило трьох працівників. Також пошкоджено низку будівель. Крім того, бойовики обстріляли школу у Врубівці неподалік міста Попасна.
- 18 лютого ватажки бойовиків «Л/ДНР» оголосили про масову евакуацію жителів окупованих територій до Росії через нібито загрозу наступу з боку українських військових. Однак в українській армії та РНБО запевнили, що Україна не планує жодного наступу на окупований Донбас, а місцеве населення вводять в оману.