Ватажки «Л/ДНР» синхронно звернулися до Путіна з проханням визнати їхні «республіки»

Ватажки «Л/ДНР» Леонід Пасічник та Денис Пушилін синхронно звернулися до президента Росії з проханням визнати їхні «республіки». Також вони попросили укласти з ними договори про співпрацю.

Про це повідомляється у підконтрольних бойовикам медіа.

І Пасічник, і Пушилін попросили Путіна визнати їхні квазіутворення як «незалежні держави». Крім цього, ватажки бойовиків закликали Росію укласти з ними договори про співпрацю, особливо у сфері оборони.

Крім цього Пасічник повідомив, що це визнання потрібно для «недопущення масової загибелі» жителів окупованих територій, 300 тисяч з яких вже отримали російські паспорти.