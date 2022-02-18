«Вас використовують для ескалації». Головнокомандувач ЗСУ звернувся до жителів окупованого Донбасу

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний звернувся до жителів окупованого Донбасу та запевнив, що Україна не планує наступ. Він наголосив, що бойовики свідомо вводять місцевих в оману та використовують їх для ескалації.

Про це йдеться у зверненні, оприлюдненому на його Facebook-сторінці.

«Бойовики, підтримувані Російською Федерацією, продовжують загострювати ситуацію, свідомо вводячи в оману жителів тимчасово окупованих територій. Заяви ватажків окупаційних адміністрацій про нібито наступ Збройних сил України та силові сценарії звільнення тимчасово окупованих територій не відповідають дійсності. Надану мною інформацію підтверджують і в ОБСЄ. Укотре повторюю: військово-політичне керівництво держави не планує і не проводить наступальні операції на сході України. Єдиний прийнятний для нас варіант деокупації наших людей і територій — політико-дипломатичний», — зазначив Залужний.

Він підкреслив, що в разі наступу буде багато жертв серед цивільного населення, а тому Україна навіть не розглядає подібний сценарій вирішення конфлікту. Головнокомандувач ЗСУ заявив, що бойовики свідомо провокують українські війська відкривати вогонь у відповідь і при цьому розміщують свої позиції біля цивільних об’єктів.

«Я звертаюся до жителів тимчасово окупованих територій: не вірте брехні окупаційної влади! Вас використовують для ескалації ситуації з метою розв’язання чергового кровопролиття. Інформація про диверсійні групи зі складу Об’єднаних сил, що нібито планували підірвати хлор на очисних спорудах у Горлівці, взагалі не відповідає дійсності», — наголосив він.

Міністр оборони Олексій Резніков теж запевнив, що Україна не планує наступ на окупований Донбас, а бойовики свідомо поширюють фейки. Він підтвердив, що Україна не використовує зброю, якщо це створює загрозу для мирних громадян.

З аналогічним зверненням виступив і речник МЗС Олег Ніколенко. Він зазначив, що Росія розгортає кампанію з поширення дезінформації та сприяє ескалації ситуації на Донбасі.

«Закликаємо міжнародне співтовариство — іноземні держави та міжнародні організації — негайно засудити провокації Російської Федерації та її окупаційних адміністрацій на Донбасі, які підважують процес політико-дипломатичного врегулювання», — підкреслив він.