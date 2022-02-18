Ватажок «ДНР» Пушилін оголосив про початок евакуації населення «республіки» в Росію

Очільник бойовиків «ДНР» Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого починається масова евакуація населення з непідконтрольних Україні територій Донеччини до Росії через нібито плани України почати наступальну операцію.
Про це він сказав у відеозверненні.
Насамперед, за його словами, евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Рішення про евакуацію Пушилін пояснив тим, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом «накаже військовим перейти в наступ, реалізувати план вторгнення на територію «Донецької та Луганської народних республік». Він також додав, що людей розміщуватимуть у Ростовській області.
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував слова Пушиліна. «Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню», — написав він.
Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що «влада» окупованої частини Донецької області може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій.
- 17 лютого держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни можуть вигадати собі привід для вторгнення. Наприклад, влаштувати провокацію, звинуватити в цьому українських військових і вдертися до України, зокрема під приводом «захисту російського населення».
- Того ж дня президент США Джо Байден заявив, що Росія може напасти на Україну протягом найближчих кількох днів, попри заяви Кремля про відведення військ. Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон каже, що ситуація на кордоні з Україною, «як і раніше, залишається дуже похмурою».
- Станом на 14:00 18 лютого бойовики вже 45 разів порушували режим припинення вогню. У 34 випадках вони використали заборонену артилерію великого калібру. Під вогонь потрапили 26 населених пунктів і колона з гумдопомогою.