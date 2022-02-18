Ватажок «ДНР» Пушилін оголосив про початок евакуації населення «республіки» в Росію

Очільник бойовиків «ДНР» Денис Пушилін оголосив, що з 18 лютого починається масова евакуація населення з непідконтрольних Україні територій Донеччини до Росії через нібито плани України почати наступальну операцію.

Про це він сказав у відеозверненні.

Насамперед, за його словами, евакуації підлягають жінки, діти та люди похилого віку. Рішення про евакуацію Пушилін пояснив тим, що президент України Володимир Зеленський найближчим часом «накаже військовим перейти в наступ, реалізувати план вторгнення на територію «Донецької та Луганської народних республік». Він також додав, що людей розміщуватимуть у Ростовській області.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба спростував слова Пушиліна. «Ми категорично спростовуємо повідомлення російської пропаганди щодо нібито наступальних операцій України чи будь-яких диверсій на хімічному виробництві. Україна не проводить та не планує жодних подібних дій на Донбасі. Ми цілковито віддані виключно дипломатичному врегулюванню», — написав він.

Напередодні головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний повідомив, що «влада» окупованої частини Донецької області може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій.