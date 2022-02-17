Глава Держдепу Ентоні Блінкен: Росія може знову захотіти захищати своїх громадян, і це стане приводом для вторгення в Україну

Державний секретар США Ентоні Блінкен 17 лютого під час виступу в Організації Обʼєднаних Націй заявив, що Росія може знову вирішити захищати росіян або етнічних росіян в Україні — і це стане приводом для вторгнення.

Виступ Блінкена цитує пресслужба Білого дому.

Спочатку Росії треба вигадати привід. Штати точно не знають, у якій формі це може бути, але припускають наступне: це може бути сфабрикований теракт усередині Росії, вигадане віднайдення братської могили, інсценований безпілотний удар по мирних жителях, фейковий або навіть реальний напад із застосуванням хімічної зброї.

Після цього російський уряд збереться на «екстрену нараду», де видасть прокламації, в яких оголосить, що Росія має відреагувати, щоб захистити російських громадян або етнічних росіян в Україні. І після цього нібито і почнеться атака.