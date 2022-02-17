Глава Госдепа Энтони Блинкен: Россия может снова захотеть защищать своих граждан, и это станет поводом для вторжения в Украину

Государственный секретарь США Энтони Блинкен 17 февраля, выступая в Организации Объединенных Наций, заявил, что Россия может снова решить защищать россиян или этнических русских в Украине — и это станет поводом для вторжения.

Выступление Блинкена цитирует пресс-служба Белого дома.

Сначала России нужно придумать повод. Штаты точно не знают, в какой форме это может быть, но предполагают следующее: это может быть сфабрикованный теракт внутри России, выдуманное обнаружение братской могилы, инсценированный беспилотный удар по мирным жителям, фейковое или даже реальное нападение с применением химического оружия.

После этого российское правительство соберется на «экстренное совещание», где издаст прокламации, в которых объявит, что Россия должна отреагировать на это и защитить российских граждан или этнических русских в Украине. После этого якобы начнется атака.