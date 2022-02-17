Бойовики обстріляли Станицю Луганську. Снаряд потрапив у дитячий садок

Російські бойовики на Луганщині у четвер, 17 лютого, приблизно о 09:00 розпочали артилерійсько-мінометний удар по Станиці Луганскій. Окупанти пробили стіну у дитячому садку, три виховательки отримали контузію.
Цю інформацію «Бабелю» підтвердив керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.
За словами Зінченка, обстріл розпочався приблизно о 9 ранку та тривав близько сорока хвилин. Наразі місцеві чекають на повідомлення про початок тиші.
Постраждалих доправили до лікарні, вони перебувають у шоковому стані. Серед дітей поранених та травмованих немає, бо снаряд влучив у музичну залу, де не проходили заняття.
На місці події працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.
Міністерство оборони Росії 15 лютого оголосило про початок відводу військ у місця постійної дислокації через наближення закінчення навчань. Нібито почали відводити війська Південного і Західного військових округів. Сьогодні, 16 лютого, військове відомство РФ заявило про відведення частини військ з окупованого Криму. Навчання військ РФ при цьому продовжуються. У Білорусі залишаються війська Східного військового округу і десантники. 16 лютого голова МЗС Білорусі заявив, що всі військові Росії після навчань «Союзна рішучість» залишать країну. Навчання закінчуються 20 лютого.
- За даними розвідок України та країн Заходу, біля українських кордонів сконцентровано понад 130 тисяч військових Росії та тисячі одиниць техніки. Президент США Джо Байден 15 лютого у своєму зверненні говорив про 150 тисяч військових.
- Секретар РНБО говорив, що масштабного вторгнення військ Росії на цьому тижні не буде. Міністр оборони України та головнокомандувач ЗСУ зазначили, що РФ не сформувала біля українських кордонів жодного ударного угруповання.