Бойовики обстріляли Станицю Луганську. Снаряд потрапив у дитячий садок

Російські бойовики на Луганщині у четвер, 17 лютого, приблизно о 09:00 розпочали артилерійсько-мінометний удар по Станиці Луганскій. Окупанти пробили стіну у дитячому садку, три виховательки отримали контузію.

Цю інформацію «Бабелю» підтвердив керівник Станично-Луганської селищної військово-цивільної адміністрації Альберт Зінченко.

За словами Зінченка, обстріл розпочався приблизно о 9 ранку та тривав близько сорока хвилин. Наразі місцеві чекають на повідомлення про початок тиші.

Постраждалих доправили до лікарні, вони перебувають у шоковому стані. Серед дітей поранених та травмованих немає, бо снаряд влучив у музичну залу, де не проходили заняття.

На місці події працюють фахівці Державної служби з надзвичайних ситуацій.