У «ДНР» можуть оголосити евакуацію людей. Головнокомандувач ЗСУ попередив про можливі провокації

Головнокомандувач Збройними силами України Валерій Залужний повідомив, що «влада» окупованої частини Донецької області може почати евакуювати місцевих жителів через можливе загострення і підготовку до провокацій.
Відповідну заяву Валерій Залужний опублікував у Facebook увечері 17 лютого.
Він наголосив, що українські військові не планують жодних наступальних операцій чи обстрілів мирних мешканців. Будь-яка шкода, що можуть завдати людям чи об’єктам інфраструктури на тимчасово окупованих територіях, є провокацією. Українська сторона вже інформує міжнародні організації про підготовку таких провокацій.
Удень 17 лютого у соціальних мережах почали ширитись повідомленнь про те, що з окупованого Донецька будуть евакуйовувати людей.
Штаб Операції обʼєднаних сил повідомляє, що станом на 22:00 доби 17 лютого бойовики 50 разів порушували режим тиші і обстріл.вали обʼєкти соціальної інфраструктури. Поранень зазнали двоє цивільних людей. При цьому російська пропаганда звинувачує в обстрілах мирних жителів Збройні Сили України.
- 17 лютого державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що росіяни можуть вигадати собі привід для вторгнення. Наприклад, влаштувати провокацію, звинуватити у цьому українських військових і вдертися до України, зокрема, під приводом «захисту російського населення».
- Цього ж дня президент США Джо Байден заявив, що Росія може напасти на Україну протягом найближчих кількох днів — попри заяви Кремля про виведення військ. Премʼєр-міністр Великої Британії Борис Джонсон каже, що ситуація на кордоні з Україною, «як і раніше, залишається дуже похмурою».