Главарь «ДНР» Пушилин объявил о начале эвакуации населения «республики» в Россию

Глава боевиков «ДНР» Денис Пушилин объявил, что с 18 февраля начинается массовая эвакуация населения с неподконтрольных Украине территорий Донецкой области в Россию из-за якобы планов Украины начать наступательную операцию.

Об этом он сказал в видеообращении.

В первую очередь, по его словам, эвакуации подлежат женщины, дети и пожилые люди. Решение об эвакуации Пушилин объяснил тем, что президент Украины Владимир Зеленский в ближайшее время «прикажет военным перейти в наступление, реализовать план вторжения на территорию «Донецкой и Луганской народных республик». Он также добавил, что людей будут размещать в Ростовской области.

При этом министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба опроверг слова Пушилина. «Мы категорически опровергаем сообщения российской пропаганды о якобы наступательных операциях Украины или диверсиях на химическом производстве. Украина не проводит и не планирует никаких подобных действий на Донбассе. Мы полностью привержены исключительно дипломатическому урегулированию», — написал он.

Накануне главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный сообщил, что «власть» оккупированной части Донецкой области может начать эвакуировать местных жителей из-за возможного обострения и подготовки к провокациям.