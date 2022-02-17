Зеленський та Кулеба відреагували на обстріл Станиці Луганської. СБУ кваліфікувала його як теракт

Президент Володимир Зеленський та очільник МЗС Дмитро Кулеба відреагували на обстріл бойовиками Станиці Луганської, унаслідок якого снаряд влучив у дитячий садок. Вони назвали це провокацією і закликали Захід засудити порушення Росією перемир’я.

Про це Зеленський та Кулеба написали у своїх Twitter-акаунтах.

«Обстріл проросійськими силами дитячого садка у Станиці Луганській — це велика провокація. Важливо, щоб дипломати й ОБСЄ залишалися в Україні — їхня моніторингова діяльність є додатковим чинником стримування. Нам необхідний дієвий механізм фіксації всіх порушень режиму тиші», — зазначив Зеленський.

Кулеба заявив, що внаслідок обстрілу була пошкоджена цивільна інфраструктура, а тому західні партнери мають засудити порушення Росією Мінських угод.

Також СБУ повідомила, що порушила справу через обстріл у Станиці Луганській. Подію кваліфікували за ч. 2 ст. 258 (Теракт).

«Один зі снарядів пробив стіну дитячого садка, де в цей час перебували діти з вихователями. Діти не постраждали лише тому, що були на заняттях в іншому приміщенні. Однак троє працівників дошкільного закладу отримали контузії та доставлені до лікарні. Обстріл тривав близько 40 хвилин. Вогонь вівся прицільно для завдання втрат. За попередніми даними, ворог використав боєприпаси калібру 120 і 152 мм», — зазначили в СБУ.

У Нацполіції також показали відео евакуації дітей та персоналу дитячого садка під час обстрілу. Там повідомили, що постраждали троє людей — дві жінки і чоловік.

У коментарі «Бабелю» колишній заступник генпрокурора Гюндуз Мамедов зазначив, що такі обстріли мають кваліфікуватися не за статтею про теракт, а за статтею 438 Кримінального кодексу України (порушення законів і звичаїв війни).

«Кваліфікація цього злочину за статтею 258 (терористичний акт) КК України може здаватися зручною для правоохоронних органів. Але вона не є адекватною з низки причин. Вона не враховує порушення міжнародного гуманітарного права. Ця стаття [258] передбачає термін давності для переслідування винних. До того ж терміни покарання — від 5 до 10 років. А воєнні злочини не мають терміну давності», — пояснив він.

За його словами, правоохоронці мають задокументувати обстріл та його наслідки, встановити, звідки вівся обстріл і хто постраждав, а також допитати свідків. Водночас прокуратура повинна взяти справу під свій контроль і направити інформаційне повідомлення до Міжнародного кримінального суду, щоб долучити факт обстрілу до раніше переданих доказів. Таким чином обстріл може бути використаний у МКС для доведення воєнних злочинів з боку Росії.

«Якщо злочин буде ретельно задокументовано і розслідувано, він, безперечно, може і має потрапити до уваги Міжнародного кримінального суду. Щойно Офіс прокурора МКС розпочне розслідування злочинів, вчинених в умовах збройного конфлікту на окупованих територіях України (а поки що цього не відбулося), українська сторона має повідомити МКС, на чому саме слід зосередитись МКС у розслідуванні цього конкретного злочину», — підкреслив Мамедов.