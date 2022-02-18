«Вас используют для эскалации». Главнокомандующий ВСУ обратился к жителям оккупированного Донбасса

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный обратился к жителям оккупированного Донбасса, заверив, что Украина не планирует наступление. Он отметил, что боевики сознательно вводят местных в заблуждение и используют их для эскалации.
Об этом говорится в обращении, обнародованном на его Facebook-странице.
«Боевики, поддерживаемые Российской Федерацией, продолжают обострять ситуацию, сознательно вводя в заблуждение жителей временно оккупированных территорий. Заявления главарей оккупационных администраций о якобы наступлении Вооруженных Сил Украины и силовых сценариях освобождения временно оккупированных территорий не соответствуют действительности. Предоставленную мною информацию подтверждают и в ОБСЕ. Еще раз повторяю — военно-политическое руководство государства не планирует и не проводит наступательные операции на востоке Украины. Единственный приемлемый для нас вариант деоккупации наших людей и территорий – политико-дипломатический», – отметил Залужный.
Он подчеркнул, что в случае наступления будет много жертв среди гражданского населения, поэтому Украина даже не рассматривает подобный сценарий решения конфликта. Главнокомандующий ВСУ заявил, что боевики сознательно провоцируют украинские войска открывать ответный огонь, а сами размещают свои позиции возле гражданских объектов.
«Я обращаюсь к жителям временно оккупированных территорий – не верьте лжи оккупационных властей! Вас используют для эскалации ситуации в целях развязывания очередного кровопролития. Информация о диверсионных группах из состава Объединенных сил, якобы планировавших взорвать хлор на очистных сооружениях в Горловке, вообще не соответствует действительности», — подчеркнул он.
Министр обороны Алексей Резников также заверил, что Украина не планирует наступления на оккупированный Донбасс, а боевики сознательно распространяют фейки. Он подтвердил, что Украина не использует оружие, если это создает угрозу мирным гражданам.
С аналогичным обращением выступил и спикер МИД Олег Николенко. Он отметил, что Россия развертывает кампанию по распространению дезинформации и способствует эскалации ситуации на Донбассе.
«Призываем международное сообщество — иностранные государства и международные организации — немедленно осудить провокации Российской Федерации и ее оккупационных администраций на Донбассе, которые усложняют процесс политико-дипломатического урегулирования», — подчеркнул он.
- Утром 17 февраля боевики «ДНР» и «ЛНР» начали массированные обстрелы — под огонь попали 22 населенных пункта. В Станице Луганской обстреляли детский сад, в результате чего контузило троих работников. Также поврежден ряд зданий. Кроме того, боевики обстреляли школу во Врубовке недалеко от города Попасная. За сутки ранения получили по меньшей мере четыре человека, в том числе украинские военные.
- Президент Владимир Зеленский и глава МИД Дмитрий Кулеба назвали это провокацией и призвали Запад осудить нарушение Россией перемирия.
- На следующий день массовые обстрелы продолжились. В то же время главари боевиков «Л/ДНР» объявили о массовой эвакуации жителей оккупированных территорий в Россию из-за якобы угрозы наступления со стороны украинских военных.