Офіс Зеленського вважає, що визнання Росією «Л/ДНР» ускладнить ситуацію в Європі

Звернення Держдуми Росії до президента Володимира Путіна визнати «ДНР» і «ЛНР» ускладнить ситуацію в Європі.
Про це агентству Інтерфакс-Україна повідомив радник глави Офісу президента Михайло Подоляк.
«Звісно, вихід Росії з Мінських домовленостей і будь-які політико-юридичні кроки на користь окупаційних структур мають отримати негайну оцінку та реакцію демократичної спільноти. Показова також і неповага до німецької сторони як до учасниці «нормандського формату», виявлена Держдумою Росії. Це рішення було проголосовано тоді, коли канцлер Шольц перебував у Москві. Можна лише шкодувати, що в Москві пішли на цю ескалаційну дію, яка лише ускладнює ситуацію в Європі», — сказав він.
На думку Подоляка, «навіть саме винесення в Росії питання про визнання окупаційних структур в ОРДЛО є кроком до руйнування Мінських документів».
«Якщо Росія ухвалила рішення де-юре та де-факто вийти з Мінських домовленостей, то це лише остаточно доводить, що саме російська сторона несе відповідальність за відсутність суттєвого прогресу в переговорному процесі щодо припинення війни на Донбасі», — додав він.
- У вівторок, 15 лютого, депутати Держдуми Росії ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Д/ЛНР». Відповідний проєкт постанови зібрав 351 голос.
- 19 січня 2022 року депутати від Комуністичної партії РФ у Держдумі зареєстрували проєкт постанови про звернення до президента Володимира Путіна із проханням офіційно визнати «незалежними державами» «ДНР» і «ЛНР».
- 20 січня в Держдумі назвали цю ініціативу «несвоєчасною і провокаційною», а у Кремлі коментувати відмовилися, доки парламент не проголосує за проєкт документа.
- Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив на брифінгу, що Київ розцінюватиме визнання Росією утворень «ДНР» і «ЛНР» як вихід РФ із Мінських угод.