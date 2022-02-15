Держдума Росії просить Путіна визнати самопроголошені «Л/ДНР»

Депутати Держдуми Росії ухвалили звернення до президента РФ Володимира Путіна щодо визнання самопроголошених «Д/ЛНР». Відповідний проєкт постанови зібрав 351 голос.

Про це ідеться на сайті Думи.

Рішення депутатів не означає визнання незалежності самопроголошених утворень, це має зробити Володимир Путін.

Ініціаторами такого звернення стали комуністи та фракція партії «Справедливая Россия».

Провладна партія «Единая Россия» також внесла на розгляд Держдуми проєкт постанови, який пропонує направити Путіну звернення про необхідність визнати «ЛНР» і «ДНР» незалежними державами. Його теж мають винести на голосування.