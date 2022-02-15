Госдума России просит Путина признать самопровозглашенные «Л/ДНР»

Депутаты Госдумы России поддержали обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Д/ЛНР». Соответствующий проект постановления собрал 351 голоса.

Об этом говорится на сайте Думы.

Решение депутатов не означает признания независимости самопровозглашенных образований, это должен сделать Владимир Путин.

Инициаторами такого обращения стали коммунисты и фракция партии «Справедливая Россия».

Провластная партия «Единая Россия» тоже внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления, предлагающий направить Путину обращение о необходимости признать «ЛНР» и «ДНР» независимыми государствами. Его тоже должны вынести на голосование.