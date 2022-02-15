Госдума России просит Путина признать самопровозглашенные «Л/ДНР»

Депутаты Госдумы России поддержали обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Д/ЛНР». Соответствующий проект постановления собрал 351 голоса.
Об этом говорится на сайте Думы.
Решение депутатов не означает признания независимости самопровозглашенных образований, это должен сделать Владимир Путин.
Инициаторами такого обращения стали коммунисты и фракция партии «Справедливая Россия».
Провластная партия «Единая Россия» тоже внесла на рассмотрение Госдумы проект постановления, предлагающий направить Путину обращение о необходимости признать «ЛНР» и «ДНР» независимыми государствами. Его тоже должны вынести на голосование.
- 19 января 2022 года депутаты от Коммунистической партии РФ в Госдуме зарегистрировали проект постановления об обращении к президенту Владимиру Путину с просьбой официально признать «независимыми государствами» «ДНР» и «ЛНР».
- 20 января в Госдуме назвали эту инициативу «несвоевременной и провокационной», а в Кремле комментировать отказались, пока парламент не проголосует за проект документа.
- Необъявленная война на Донбассе продолжается с 2014 года — после российской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют Россию в вооруженной поддержке боевиков. Кремль отвергает эти обвинения и заявляет, что на Донбассе могут находиться разве что российские «добровольцы».