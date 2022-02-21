«Вопиющее нарушение международного права». В ЕС отреагировали на признание «Л/ДНР»

В Европейском Союзе назвали вопиющим нарушением международного права признание Россией «Л/ДНР». Там подчеркнули, что ответ обязательно будет.
Соответствующие одинаковые заявления обнародовали в своих Twitter глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель.
«Признание двух сепаратистских территорий в Украине является вопиющим нарушением международного права, территориальной целостности Украины и Минских соглашений. ЕС и его партнеры отреагируют единством, твердостью и решительностью в знак солидарности с Украиной», — отметили они.
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Л/ДНР». Проект постановления собрал 351 голос. Путин в ответ заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо, прежде всего, выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе — таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.
- 21 февраля сначала к Путину с просьбой признать псевдореспублики обратились их главари Денис Пушилин и Леонид Пасечник, а затем на заседании Совета безопасности России об этом попросили представители правительства, парламента и силовых ведомств России. В своих речах чиновники подчеркнули, что таким признанием Россия защитит «славянский, православный, русскоязычный народ». Вечером того же дня Путин объявил, что признает «независимость Л/ДНР», и подписал соответствующие указы.