США, Грузія, Австрія, Німеччина та ще низка країн засудили визнання «ЛНР» та «ДНР»

Низка країн засудила рішення Росії визнати псевдореспубліки «ЛНР» та «ДНР», яке вона ухвалила 21 лютого.

Так, напраклад, державний секретар США Ентоні Блінкен зазначив: «Визнання Кремлем так званих «Донецької та Луганської народних республік» «незалежними» вимагає швидкої та твердої реакції, і ми зробимо відповідні кроки у координації з партнерами».

Голова МЗС Великої Британії Ліз Трасс заявила, що таке рішення Путіна значає кінець Мінських домовленостей та вказує на те, що Росія «обрала шлях конфронтації, а не діалогу». Вона також підтвердила, що 22 лютого Британія оголосить про нові санкції проти Росії.

Президент Франції Емманюель Макрон на тлі рішення Росії закликав до екстреного засідання Ради Безпеки ООН і європейських санкцій.

Премʼєр-міністр Литви Інґріда Шимоніте заявила наступне: «Те, що ми побачили сьогодні ввечері, може здатися сюрреалістичним для демократичного світу».

Президентка Молдови Майя Санду заявила, що країна залишається твердо відданою підтримці суверенітету та територіальної цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Канцлер Австрії Карл Нехаммер назвав рішення Росії визнати «ДНР» та «ЛНР» порушенням Мінських угод та ударом по дипломатичних зусиллях щодо врегулювання кризи в Україні.

Президент Грузії Саломе Зурабішвілі назвала це «повторенням сценарію 2008 року».

Глава фінського уряду Санна Марін, міністр закордонних справ Болгарії Теодора Генчовська, міністр закордонних справ Бельгії Софі Вільмес наголосили що визнання «Л/ДНР» є порушенням міжнародного права та Мінських угод. Їх підтримала і міністр закордонних справ Австралії Меріс Пейн.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила наступне: «Визнання президентом Путіним сепаратистських «народних республік» на сході України навмисно зводить нанівець багаторічні зусилля в «нормандському форматі» та ОБСЄ. Ми будемо реагувати на це порушення міжнародного права та координуватимемося з партнерами».

Глава польського уряду Матеуш Моравецький наголосив, що рішення Росії означає відмову від діалогу та кричуще порушення міжнародного права.

«Це акт агресії проти України, на який слід дати однозначну відповідь і негайні санкції. Це єдина мова, яку розуміє Путін. Я закликаю до термінового засідання Європейської ради для обговорення цього питання», — заявив польський премʼєр.

Чешський премʼєр Петр Фіала наголосив, шо Чеська Республіка виступає за вільну і незалежну Україну. «З нашої власної історії ми добре пам’ятаємо, що подібні кроки проти суверенних сусідніх держав ніколи не призводять до миру», — додав Фіала.

Премʼєр-міністр Болгарії Кирил Петков заявив, що країна продовжує підтримувати територіальну цілісність України в межах її міжнародно визнаних кордонів.