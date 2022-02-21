США, Грузия, Австрия, Германия и еще ряд стран осудили признание «ЛНР» и «ДНР»

Ряд стран осудили решение России признать псевдореспублики «ЛНР» и «ДНР», которое она приняла 21 февраля.

Так, например, государственный секретарь США Энтони Блинкен заявил: «Признание Кремлем так называемых «Донецкой и Луганской народных республик» «независимыми» требует быстрой и жесткой реакции, и мы сделаем соответствующие шаги в координации с партнерами».

Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что такое решение Путина означает конец Минских договоренностей и указывает на то, что Россия «избрала путь конфронтации, а не диалога». Она также подтвердила, что 22 февраля Великобритания объявит о новых санкциях против России.

Президент Франции Эмманюэль Макрон на фоне решения России призвал к экстренному заседанию Совета Безопасности ООН и европейским санкциям.

Премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните заявила следующее: «То, что мы увидели сегодня вечером, может показаться сюрреалистическим для демократического мира».

Президент Молдовы Майя Санду заявила, что страна остается твердо приверженной поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер назвал решение России признать «ДНР» и «ЛНР» нарушением Минских соглашений и ударом по дипломатическим усилиям по урегулированию кризиса в Украине.

Президент Грузии Саломе Зурабишвили назвала это «повторением сценария 2008 года».

Глава финского правительства Санна Марин, министр иностранных дел Болгарии Теодора Генчевская, министр иностранных дел Бельгии Софи Вильмес отметили, что признание «Л/ДНР» является нарушением международного права и Минских соглашений. Их поддержала и министр иностранных дел Австралии Мэрис Пейн.

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила следующее: «Признание президентом Путиным сепаратистских «народных республик» на востоке Украины намеренно сводит на нет многолетние усилия в «нормандском формате» и ОБСЕ. Мы будем реагировать на это нарушение международного права и координироваться с партнерами».

Глава польского правительства Матеуш Моравецкий подчеркнул, что решение России означает отказ от диалога и вопиющее нарушение международного права.

«Это акт агрессии против Украины, на который следует дать однозначный ответ и немедленные санкции. Это единственный язык, который понимает Путин. Я призываю к срочному заседанию Европейского совета для обсуждения этого вопроса», — заявил польский премьер.

Чешский премьер Петр Фиала подчеркнул, что Чешская Республика выступает за свободную и независимую Украину. «Из нашей истории мы хорошо помним, что подобные шаги против суверенных соседних государств никогда не приводят к миру», — добавил Фиала.

Премьер-министр Болгарии Кирилл Петков заявил, что страна продолжает поддерживать территориальную целостность Украины в пределах ее международно признанных границ.