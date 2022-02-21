Россия уточнила, что признает «ЛНР» и «ДНР» в границах, которые сейчас фактически установлены

Россия признает самопровозглашенные республики «Л/ДНР» в пределах, которые сейчас фактически установлены, — то есть РФ не претендует на всю Донецкую и Луганскую области.
Об этом 21 февраля заявил заместитель главы комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов, цитирует ТАСС.
«Речь, разумеется, о тех территориях, которые находятся в установленных сегодня границах. Остальные находятся за рамками юридических действий», — заявил Климов.
Завтра, 22 февраля, Совет Федерации рассмотрит вопрос ратификации соглашений с «Л/ДНР» о дружбе и сотрудничестве.
- 21 февраля президент России Владимир Путин принял решение о признании самопровозглашенных образований «ЛНР» и «ДНР» и подписал соответствующие указы. Глава Европейского совета Шарль Мишель, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и верховный представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель назвали решение России вопиющим нарушением международного права. В Евросоюзе подчеркнули, что ответ обязательно последует.