Путин заявил, что признал «Л/ДНР» в тех границах, которые записаны в их «конституциях» — то есть во всех границах Луганской и Донецкой областей

Президент России Владимир Путин заявил, что признал «Л/ДНР» в тех границах, которые записаны в их «конституциях». Речь идет о действующих административных границах Донецкой и Луганской областей Украины.
Об этом он сообщил, выступая в Совете федерации России.
«Мы же их признали, а значит, мы признали все фундаментальные документы, в частности «конституцию», а в документах прописаны границы в рамках Донецкой и Луганской областей», — заявил Путин.
Он также выразил надежду, что все спорные вопросы будут решены путем переговоров между «властями в Киеве» и «Л/ДНР». Но пока это невозможно из-за боевых действий.
- 21 февраля Россия признала независимость «Л/ДНР» и начала вводить регулярные войска на Донбасс. Впоследствии в Госдуме России заявили, что планируют признать «Л/ДНР» в границах их нынешней территории.
- Украина назвала это прямым нарушением международного права и агрессией. Совет Безопасности ООН осудил Россию и призвал вывести войска. США и Евросоюз пообещали санкции РФ. Вся Европа, США, Канада, Австралия и другие страны не признали «Л/ДНР».