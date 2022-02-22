Президент США Джо Байден ввел санкции против «ЛНР» и «ДНР» и запретил туда инвестировать

Президент США Джо Байден ввел санкции из-за решения России признать «независимость» псевдореспублик «ЛНР» и «ДНР». Соответствующее решение обнародовал Белый дом 21 февраля.
Запрещаются:
- инвестиции в «ЛНР» и «ДНР»;
- импорт в США любых товаров, услуг, технологий оттуда;
- экспорт, продажа или поставка из США туда товаров, услуг или технологий с оккупированных территорий;
Также санкции предусматривают блокирование активов людей и компаний, которые вели там экономическую деятельность или сотрудничали с главарями боевиков — Министерство финансов США утвердит список.
Джо Байден отметил, что признание Россией «ЛНР» и «ДНР» противоречит ее обязательствам по Минским соглашениям и создает дополнительную угрозу миру территориальной целостности Украины — и тем самым является необычной и чрезвычайной угрозой национальной безопасности и внешней политике США.
- Депутаты Госдумы России 15 февраля приняли обращение к президенту РФ Владимиру Путину о признании самопровозглашенных «Л/ДНР». Проект постановления собрал 351 голос. Путин в ответ заявил, что для урегулирования ситуации на Донбассе необходимо прежде всего выполнить Минские договоренности.
- В Офисе президента Украины отметили, что обращение Госдумы России усложнит ситуацию в Европе — таким образом РФ делает шаг к разрушению Минских договоренностей. В Министерстве иностранных дел отметили, что это будет означать выход РФ из Минских соглашений.