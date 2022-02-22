Глава комитета Госдумы допустил признание «Л/ДНР» в границах Донецкой и Луганской областей. Позже это опровергли

Глава комитета по делам СНГ Государственной думы России Леонид Калашников заявил, что самопровозглашенные Донецкая и Луганская «народные республики» будут признаны Россией в нынешних границах Донецкой и Луганской областей.

Об этом пишет российское агентство РИА Новости.

«В этом соглашении не уточняется, но я думаю, что имеется в виду государственность, утвержденная на старом и едином референдуме, который был проведен в других границах, чем те, которые сейчас занимает «ДНР», — пояснил он.

Калашников добавил, что сейчас республики контролируют только часть Донецкой и Луганской областей, но считают, что их «государственность» распространяется и на остальные территории.

Эти слова Калашникова трактовали как планы Госдумы признать «Л/ДНР» в границах нынешних Донецкой и Луганской областей. После этого глава комитета Госдумы опроверг это.

«Соглашение не уточняет границ. Не знаю, кто запустил эту утку, что мы будем признавать «ДНР» и «ЛНР» в границах Донецкой и Луганской областей. В соглашении говорится о конкретных вещах в области дружбы, сотрудничества, безопасности и взаимной помощи. Все остальное — это вопросы уже совсем не для России, а, конечно, «ДНР» и «ЛНР». Это не право России — уточнять чужие границы. Мы же не будем демаркацией границы заниматься, пусть ее проводят стороны, которые себя объявили государствами. Это соглашение о сотрудничестве между странами в тех границах, в которых они себя ощущают, обратитесь к ним», — сказал Калашников в комментарии российскому изданию «Подъем».

Первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Светлана Жукова в разговоре с РБК опровергла признание «ЛНР» и «ДНР» в пределах Донецкой и Луганской областей Украины. «В тех пределах, что сейчас, конечно. Никто не собирается идти дальше. Мы в документах никаких других границ не определяли», — сказала депутат.

21 февраля на заседании Совета безопасности России глава МВД РФ Владимир Колокольцев предложил признать независимость «Л/ДНР» в административных границах, сложившихся до их «оккупации Украиной — от Мариуполя и заканчивая историческими границами».

При этом сенатор Андрей Климов накануне заявлял, что Россия признает «ДНР» и «ЛНР» в границах, которые фактически установлены сейчас.