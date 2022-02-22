Голова комітету Держдуми припустив, що «Л/ДНР» визнають у межах Донецької та Луганської областей. Пізніше це спростували

Голова комітету у справах СНД Державної думи Росії Леонід Калашников припустив, що самопроголошені Донецька та Луганська «народні республіки» будуть визнані Росією у нинішніх кордонах Донецької та Луганської областей.

Про це пише російське агентство РИА Новости.

«У цій угоді не уточнюється, але я думаю, що мається на увазі державність, яка була затверджена на старому та єдиному референдумі, який був проведений в інших межах, ніж ті, які зараз займає «ДНР», — пояснив він.

Калашников додав, що зараз республіки контролюють лише частину Донецької та Луганської областей, але вважають, що їхня «державність» поширюється і на решту територій.

Ці слова Калашникова трактували як плани Держдуми визнати «Л/ДНР» у межах нинішніх Донецької та Луганської областей. Після цього голова комітету Держдуми спростував це.

«Угода не затверджує кордонів. Не знаю, хто запустив ці чутки, що ми визнаватимемо «ДНР» і «ЛНР» у межах Донецької та Луганської областей. В угоді йдеться про конкретні речі в галузі дружби, співпраці, безпеки та взаємної допомоги. Решта — це питання вже зовсім не для Росії, а, звичайно, «ДНР» і «ЛНР». Це не право Росії — уточнювати чужі кордони. Ми ж не демаркацією кордону займатимемося, нехай її проводять сторони, які себе оголосили державами. Ця угода про співпрацю між країнами в тих межах, в яких вони почуваються, зверніться до них», — сказав Калашников у коментарі російському виданню «Подъем».

Перший заступник глави комітету Державної думи з міжнародних справ Світлана Жукова у розмові з РБК спростувала визнання «ЛНР» і «ДНР» у межах Донецької та Луганської областей України. «У тих межах, що зараз, звісно. Ніхто не збирається йти далі. Ми в документах жодних інших кордонів не визначали», — сказала депутат.

Зазначається, що 21 лютого на засіданні Ради безпеки Росії глава МВС РФ Володимир Колокольцев запропонував визнати незалежність «Л/ДНР» в адміністративних кордонах, які склалися до їхньої «окупації Україною — від Маріуполя та закінчуючи історичними кордонами».