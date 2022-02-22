Рада Безпеки ООН засудила Росію за визнання «Л/ДНР». США пообіцяли РФ санкції

Рада Безпеки ООН майже одностайно засудила Росію за визнання незалежними її утворень «Л/ДНР». РФ засудили на кричуще порушення міжнародного права, агресію проти України та порушення її територіальної цілісності. Країни виступили за виведення російських військ з окупованих територій.

Заступниця генерального секретаря ООН Розмарі Дікарло прямо звинуватила РФ у порушенні суверенітету України.

Постійна представниця США Лінда Томас-Грінфілд заявила, що Росія намагається створити привід для вторгнення в Україну. Вона сказала, що Володимир Путін «розірвав на шматки» Мінські угоди та висунув територіальні претензії всім країнам, які 100 років тому входили до Російської імперії.

Вона пообіцяла санкції Росії та її псевдореспублікам. Адміністрація Джо Байдена оголосить їх сьогодні, 22 лютого.

Представник України в ООН Сергій Кислиця сказав, що розміщення російських «миротворців» на території Донбасу — це нонсенс. Дії Путіна він назвав створенням приводу для подальшої агресії.

Він попросив про скликання саміту Будапештського меморандуму, а ООН — сформувати рекомендації щодо мирного вирішення конфлікту. Росію він закликав вивести війська з окупованих територій.

Представник України також заявив, що текст визнання Росією окупованих територій Донбасу скопійовано з тексту визнання Росією окупованих територій Грузії у 2008 році. Відкритим, за його словами, залишається питання: хто із членів ООН стане наступною жертвою РФ.

Відповідь РФ

Представник Росії Василь Небензя заявив, що світова спільнота має сконцентруватися на тому, як уникнути війни на Донбасі та змусити Україну «припинити обстріл» Донецька та Луганська. Він вважає, що Київ має виконувати Мінські угоди, вони залишаються актуальними.

«Із деяких заяв сьогодні стає зрозуміло, що наші колеги готові поховати Мінські угоди. Але я хочу нагадати вам, що коли Мінські угоди були укладені, «ЛНР» і «ДНР» уже проголосили свою незалежність. Факт того, що Росія сьогодні визнала це, не змінює сторін у Мінських угодах, оскільки Росія не є стороною Мінських угод», — заявив Небензя.